Rékasi Károly: Volt, amikor ki akartam lépni ebből az élet nevű „játékból”

Rékasi Károly motorbalesetének büntetőügyében lassan négy éve nincs jogerős ítélet, így kártérítést sem kapott még a biztosítótól. Az édesanyjától, Joli nénitől tavaly kért kölcsönt sem tudja visszafizetni. A színész a Blikknek beszélt szinte kilátástalan helyzetéről.

Rékasi Károly több mint egy éve dolgozik ismét, de anyagilag képtelen összeszedni magát.

Feléltem az összes tartalékomat, volt idő, amikor szó szerint nélkülöznöm kellett. Nem szégyellem bevallani, mert nem az én hibám, de tavaly már odáig jutottam, hogy ötvenhat évesen a hetvenhat esztendős, nyugdíjas édesanyámtól kellett kölcsönkérnem. A mai napig nem tudtam visszaadni – mondta a színész a lapnak.

Rékasi helyzetén már az is sokat segítene, ha a leendő kártérítéséből az előleget megkapná. Hamarosan megérkezhet az igazságügyi orvos szakértő véleménye a tételesen igazolt kiadásokkal, a baleset miatt kiesett bevételek listájával a biztosítóhoz, így talán kifizetnek neki némi előleget.

A Barátok közt és a József Attila Színház gazdasági osztálya segítségével pontosan igazolni tudjuk az érvényes szerződés ellenére kiesett jövedelmemet. Éppen Jágó szerepét kezdtem volna próbálni, amikor 2015. június 30-án örökre elvesztettem a régi életemet – magyarázta Rékasi, akit újra kellett éleszteni, napokig kómában feküdt, hetekig kétséges volt, hogy életben marad-e egyáltalán. Miután mankót használva hazatérhetett, át kellett alakítani a fürdőszobát, mert nem tudta használni a kádat. Speciális, csak kézzel vezethető autót kellett vennie, orvost, gyógytornászt, pszichológust, krízisterapeutát fizetett, hogy lelkileg is átvészelje a fájdalmakat, a kilenc műtéttel járó kiszolgáltatott helyzetét.

Volt, amikor ki akartam lépni ebből az élet nevű „játékból”. Pontosan elterveztem, hogyan tegyem meg. Egyetlen ok tartott vissza, hogy drága édesanyám ezt már nem tudta volna feldolgozni – vallotta be.

Két és fél éves nyomozás, precíz elsőfokú bírósági tárgyalás alatt szakértők sokaságát hallgatták meg.

Minden apró részletet tisztáztak, még azt is, hogy megfelelő volt-e a bukósisakom napellenző rostélya. Ma is őrzöm, nem mertem kidobni, hátha szükség lesz még rá. Lelkileg sem tudom lezárni, még mindig van bennem görcs, amíg nem kerül pont az ügy végére A színész a Blikknek elmondta, be kellett lássa, hogy a magánéletében, szakmájában is le kell mondania sok mindenről maradandó sérülései miatt.

Nyomorék lettem, ez tény, így bizonyos szerepeknél nem számolhatnak velem. A fiammal, Zsigmonddal nem mehetek többé futni, bringatúrákra, otthon sem kertészkedhetek Gerdával – magyarázta a színész.

Még mindig nincs meg a tárgyalás időpontja