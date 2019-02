Meghalt az Ének az esőben rendezője

Meghalt Stanley Donen Hollywood leghíresebb musicaljeinek, köztük az Ének az esőben című filmnek a rendezője és társrendezője, koreográfusa - közölte fia, Mark Donen.

94 éves korában New York-i otthonában szívrohamot kapott - tette hozzá fia.

Ő volt Hollywood aranykorának egyik utolsó képviselője, az 1940-50-es években olyan világsztárokkal dolgozott, mint Fred Astaire, Gene Kelly, Cary Grant, Audrey Hepburn, Gregory Peck.

Stanley Donen made my life cooler pic.twitter.com/hLwmpDaPjs — mark gledhill (@therealmarkyg) 2019. február 23.

Pályafutását táncosként kezdte a New York-i Broadwayn, ahol 1941-ben először szerepelt együtt színpadon Gene Kellyvel. Később együtt koreografálták és rendezték az Egy nap New Yorkban című zenés filmet, amit 1949-ben mutattak be a mozik Kellyvel és Frank Sinatrával a főszerepekben. A 25 éves Donannek ezt volt az első filmrendezése.

Stanley Donen, famed director of mirthful movie musicals, dies at 94 https://t.co/qvonP4q5iYpic.twitter.com/crFw15c6Nb — Hollywood Reporter (@THR) 2019. február 23.

Kelly volt a felelős a film összes táncmozdulatáért, én álltam a kamera mögött - nyilatkozta egykoron.

Első önálló rendezése 1951-ben a Királyi esküvő volt Fred Astaire-rel a főszerepben. 1952-ben ezt követte az Ének az esőben Gene Kellvel, Debby Reynoldsszal és Donald O'Connorral.

1957-ben forgatta Audrey Hepburn és Fred Astaire főszereplésével a Mókás arcot.

Donant kilencszer jelölték Oscar-díjra, ám végül 1998-ban az Amerikai Filmakadémia életműdíját kapta meg.

2014-ben a velencei filmfesztivál is életműdíjjal tüntette ki.