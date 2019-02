Ügyvédje szerint R. Kelly egy rocksztár, akivel mindenki le akar feküdni

R. Kelly ügyvédje rocksztárnak tartja védencét, akinek szeirnte emiatt nem lehet gondja egy szexuális kapcsolat létesítésével, legyen bárki is a másik fél. Az ügyvéd annak ellenére nagyon határozott, hogy úgy tűnik, egyre több bizonyíték van már a vád kezében.

R. Kelly ellen még pénteken emeltek vádat, ami miatt a zenész meg is jelent egy chicagói rendőrkapitányságont. Azóta már meghatározták az óvadékot is, aminek fejében szabadlábon védekezhet. Időközben pedig nyilvánosságra került néhány, a vádemelésével kapcsolatos dokumentum, amelyekben négy, állítólagos áldozatának története szerepel. Ezekben teljes részletességgel olvasható, hogy R. Kelly mit, mikor és hogyan csinált a 4-ből 3 esetben kiskorú lánnyal. Több esetben olvasható, hogy a lányok ruháikat, melyekre R. Kelly testnedvei kerültek, elvitték a rendőrségre, és a DNS-vizsgálatok megállapították, hogy valóban a zenésztől származnak – írja a CoS.

A zenész ügyvédje nyilatkozott a sajtónak, ami a korábbi megszólalásaihoz hasonlóan most is rendkívül magabiztosra sikerült. Először is azt mondta, hogy védence egy rocksztár, tehát esetében fel sem merülhet a nem közös megegyezésen alapuló szexuális kapcsolat. Ezek után elmondta, amit már korábban többször is, hogy ezek a nők, akik most, évekkel később előállnak a történeteikkel, valószínűleg hazudnak. Az ügyvéd arra is kitért, hogy ezeket az eseteket szerinte alaposan meg kell vizsgálni, mert szerinte ezek a nők annak idején hazudtak R. Kellynek a korukról. És szerinte azért, mert ezek a nők sírva mondják el a történeteiket, még nem biztos, hogy el is kell hinni őket.

Az R. Kelly ellen küzdők egyik vezére Michael Avenatti ügyvéd, aki állítólag már több VHS-videót is eljuttatott a hatóságoknak, amiken egyértelműen látszik, hogy R. Kelly kiskorúakkal közösül. Azért itt érdemes megemlíteni, hogy 2008-ban volt egy komoly vádemelés R. Kelly ellen, akit akkor, 11 évvel ezelőt egy nagyon hasonló videofelvétel ellenére minden vádpont alól felmentettek.