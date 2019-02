A Budapesti Tavaszi Fesztivál kiemelt helyszíneként ismét vár az Akvárium Klub a tavasz egyik legjobb kültéri programsorozatával, a Tavasz Terasszal. A program április 5-én, az elképesztő techno-rezesbanda, a Meute fellépésével indul majd, amit április 22-éig akusztikus koncertek, hétvégenként pedig gyerekprogramok követnek. A belépés most is ingyenes!

Ismét jelentkezik az Akvárium népszerű kültéri programsorozata, az ingyenes Akvárium Tavasz Terasz. Ez lesz a harmadik alkalom, hogy egy szál gitárral zenélnek az Akvárium lépcsőin az ismert magyar előadók. Idén két nemzetközi sztárfellépő is játszik majd a minifesztiválon. Április 5-én a hamburgi techno-rezesbanda, a Meute lép színpadra. A tizenkét tagú, fúvósokból és dobosokból álló zenekar techno- és elektronikus zenei klasszikusokat szólaltat meg fúvós hangszereken, rezesbandás kivitelben. A másik külföldi előadó az amerikai énekes-dalszerző Laura Gibson lesz, akinek legújabb albuma 2018 októberében jelent meg Goners címmel. Az énekesnő, aki már a Death Cab For Cutie tagjaival és Peter Broderickkel (Horse Feathers, Efterklang) is zenélt együtt, április 17-én játszik az Akváriumban.

Emellett a Tavasz Terasz keretében lép fel többek között Czeglédi Szabolcs, Járai Márk, Molnár Tamás, Henri Gonzo, Nové Soma, Duke Bluebeard, Barbi és Jancsó, Bérczesi Robi, Odett és a Lázár tesók is. Ahogy azt már megszokhattuk, vasárnap délelőttönként pedig idén is a gyerekeké lesz a főszerep: az első hétvégén Farkasházi Réka és a Tintanyúl, majd Kovácsovics Fruzsina, végül Rutkai Bori zenél majd 11 órától a teraszon.