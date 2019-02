Azt mondja, évtizedek óta dúdolja a dalait, és most musicalt készít a zenéi segítségével. Pintér Tibor nagy álma volt, hogy egyszer együtt dolgozhasson Demjén Ferenccel, és ez most – Rózsi dalain keresztül – valóra is válik.

Legutóbb Zámbó Jimmyről készített musicalt, most pedig egy élő legendát, Demjén Ferencet választott Pintér Tibor, a Nemzeti Lovas Színház igazgatója. Igaz, ez esetben nem Demjén lesz a főszereplő, azaz nem róla készül a mű, hanem a slágerei által sugallt életérzés. A tervek szerint a nyár végén mutatják be A szabadság vándorai című musicalt. Pintér Tibor a Blikknek azt mondta, „nagy álmom volt, hogy egyszer együtt dolgozhassak Demjén Ferenccel, akinek a dalait én is évtizedek óta dúdolom. Ő egy élő legenda, akinek az életműve a magyar könnyűzenei élet kincse. Mindenképpen azért kiáltanak a dalai, hogy egy gyönyörű történetet szőjenek köré.”

A beszámolójából kiderült, hogy nem ment olyan könnyen az egyeztetés, állítólag hosszú ideig tárgyaltak, mire Demjén Ferenc igent mondott. „Sokszor egyeztettünk telefonon, nemrégiben pedig személyesen is jártam nála a diószegi tanyáján, hogy a részletekről tárgyaljunk.” Pintér a lapnak elmondta, hogy a musical nem Rózsiról szól, hanem egy életérzésről, amelyet az ő slágerei jelentenek. „Amikor A szabadság vándorai dalt hallgatom, sokszor eszembe jut, hogy ez rólunk, színészekről, énekesekről, színházi emberekről szól, ezek mi vagyunk. Éppen ezért a történet is egy társulat életét mutatja majd be, egy olyat, mint a miénk, a Nemzeti Lovas Színház. Nagyon örülök, hogy Rózsi erre igent mondott és megengedte, hogy dolgozzunk a dalokkal.”

Demjén Ferenc egy támogatói levelet mellékelt, amiben ez áll: „bízom benne, hogy ennek az új magyar musicalnek a bemutatása nemcsak a színházcsinálás egy fontos momentuma lesz, hanem megmutatja az idén harmincéves magyar demokráciánk főbb erősségeit is”.