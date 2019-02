Zenészek megalázásával vádolják Daniel Barenboim világhírű karmestert

Zenészek gyötrésével és megalázásával vádolják Daniel Barenboim világhírű zongoraművészt és karmestert, a berlini Állami Operaház (Staatsoper Unter den Linden) fő-zeneigazgatóját.

A Der Tagesspiegel című berlini lap szerint név nélkül nyilatkozó zenészek beszámolói alapján régóta terjednek hírek arról, hogy Daniel Barenboim vezetési stílusa miatt a félelem uralkodott el az operaház zenekarában (Staatskapelle Berlin), a napokban pedig már többen a nevüket vállalva léptek a nyilvánosság elé. Köztük van Willi Hilgers, az együttes egykori ütőse, aki azt állítja, hogy a karmester dühkitörései és megalázó bánásmódja miatt küzd magas vérnyomással és súlyos depresszióval. A zenész azt mondta, hogy Daniel Barenboim művészete vonzotta a zenekarhoz, és a Barenboimtól elszenvedett gyötrelmek késztették távozásra.