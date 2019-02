Végleg lemondott az akadémia vezetője a szexuális botrány miatt

Lemondott akadémiai tagságáról az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémia volt vezetője, Sara Danius, aki számos kritikát kapott a testületet tavaly megrázó szexuális zaklatási botrány kezelése miatt.

Akadémiai tagságáról is lemondott a Svéd Akadémia legutóbbi vezetője, Sara Danius, aki az első nő volt az 1786-ban alapított Svéd Akadémia élén. 2015-től irányította a testület munkáját egészen tavaly áprilisig, amikor lemondott állandó titkári és szóvivői posztjáról az akadémiát érintő szexuális zaklatási botrány és a győztesek nevének többszöri kiszivárgása miatt.

A Svéd Akadémia a botrány miatt, hitelessége megőrzése érdekében 2018-ban nem is adta át az irodalmi Nobel-díjat, a tavalyi győztes megnevezését 2019-re halasztották. Az akadémia keddi közleménye szerint a testület megállapodásra jutott Daniusszal, aki akadémiai tagságától is megválik. A közleményből csupán annyi derült ki, hogy a megállapodás anyagi jellegű, az egyezség részleteit azonban a testület új szóvivője, Anders Olsson nem osztotta meg a nyilvánossággal. A 18 tagú Svéd Akadémia szabályzatát a botrány után megváltoztatták. A megválasztott tagok korábban egész életükre tagok maradtak, lemondásra nem volt lehetőségük. Egyebek mellett ez a szabály is változott, és tavaly óta több tag távozott a testületből, és új tagokat is felvettek.

Szexuális erőszakért ítélték el a Svéd Akadémia botrányát okozó férfit Elutasította az októberben elítélt Jean-Claude Arnault francia fotós fellebbezését a svéd fellebbviteli bíróság, és hétfőn kétrendbeli szexuális erőszak miatt két és félévi börtönre ítélte a férfit, akinek botránya alapjaiban megrázta az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémiát. A 72 éves Arnault, a Svéd Akadémia egyik tagjának, a költő Katarina Frostensonnak a férje ellen egy nő tett feljelentést, aki elmondta, hogy Arnault 2011-ben két alkalommal megerőszakolta.

Januárban kilépett az akadémia tagjai közül Katarina Frostenson költő is, akinek francia származású férje a botrány középpontjában állt. Jean-Claude Arnault fotóst tavaly decemberben ítélték el két rendbeli szexuális erőszakért, és ő volt az, aki a Frostensontól kapott információ alapján több egymást követő évben a bejelentés előtt kiszivárogtatta az irodalmi Nobel-díjazottak nevét. Az 56 éves Danius a Dagens Nyheter című újságnak eljuttatott közleményében azt írta: a közelmúltban felajánlotta az akadémiának, hogy visszatér állandó titkárként, de mivel ezt a testület elutasította, a lemondás mellett döntött.