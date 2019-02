Meghalt Mark Hollis

A Talk Talk énekese 64 éves volt. Miután kilépett a nyolcvanas években felkapott brit bandából, a zenei karrierje hanyatlásnak indult. Később már a koncertezéstől is visszavonult.

A nyilvánosságtól és a zeneipartól húsz éve visszavonult Mark Hollis halálhírét távoli rokona, Anthony Costello hétfőn tette közzé Twitter-oldalán.

A Talk Talk 1981 és 1991 között létezett, és öt stúdiólemezt készített, közülük a legsikeresebb az 1984-ben megjelent It's My Life volt. Ennek címadó dala, valamint a Today, a Talk Talk, a Such A Shame, a Dum Dum Girl, illetve a Life's What You Make It voltak a zenekar legnagyobb slágerei. Az együttesben az énekes, gitáros Mark Hollis mellett Paul Webb (basszusgitár) és Lee Harris (dob) jelentette az alappillért.

RIP Mark Hollis. Cousin-in-law. Wonderful husband and father. Fascinating and principled man. Retired from the music business 20 years ago but an indefinable musical icon.

Talk Talk - It's My Life (Live at Montreux 1986) https://t.co/eGRfLWHt6r — Anthony Costello (@globalhlthtwit) 2019. február 25.

Webb (aki nemrég jelentkezett szólólemezzel Rustin Man néven) az Instagramon ezt írta: „Sokkolt a halálhír, és nagyon szomorú vagyok. Zenei értelemben zseni volt, és megtiszteltetés volt egy zenekarban lenni vele. Markot évek óta nem láttam, de mint sok más zenészre a generációmból, rám is komoly hatással voltak úttörő zenei ötletei.

Mark Hollis egy évekkel ezelőtti interjúban elismerte, hogy különc figura volt, de csak azért, mert nem akart megfelelni azoknak a játékszabályoknak, amelyeket egy reflektorfényben lévő zenésztől elvártak. A szakma által mesterműnek tartott Spirit of Eden című 1988-as Talk Talk-lemez kapcsán úgy vélekedett, hogy az csak mai szemmel tűnik radikálisnak, „amikor megjelent, a lemezkiadónál az embereknek a szemük se rebbent.”

A zenész

a Talk Talk után egyetlen szólólemezt készített (1998-ban), utána a koncertezéstől is visszavonult. Mint mondta, a családja fontosabb, nem tud egyszerre turnézni és jó apa lenni.

Az Elbow énekese, Guy Garvey egy interjúban így fogalmazott: „Mark Hollis olyan időtálló, bonyolult és eredeti zenét írt, ami hatását tekintve számomra felér a holdra szállással.” Hollist halála kapcsán mások mellett a Broken Social Scene, a The The, a Doves és a Mansun is méltatta közösségi oldalán.