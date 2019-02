Rekordot döntött a Puerto Ricó-i Luis Fonsi Daddy Yankee-vel közös slágere, a Despacito. Több mint hatmilliárdszor indították el a YouTube-on a klipjét.

Kevesebb mint egy év kellett a 2017-es világságernek, a Despacitó-nak ahhoz, hogy egy milliárddal növelje a YouTube-os elindításai számát. Már a videóklip YouTube-ra töltése után néhány héttel-hónappal lehetett sejteni, hogy nagyot fog robbanni, de erre talán senki nem számított másfél évvel ezelőtt. 2017 elején már 5 éve trónolt Psy Gangnam Style-ja a YouTube-os lejátszások csúcsán, aztán jött Wiz Khalifa és Charlie Puth slágere, a See You Again, majd a Puerto Ricó-i Luis Fonsi és Daddy Yankee Despacitó-ja elsöpört mindent. Olyannyira, hogy 2018 áprilisában átlépte az 5 milliárdos álomhatárt, és most hétfőn, kevesebb mint egy évvel később,már több mint a 6 milliárd elindításnál jár.Ez pedig egyetlen videónak sem sikerült még a videómegosztón.

A második helyen Ed Sheeran brit énekes Shape of You című dala áll 4,09 milliárd elindítással, és a harmadik helyen tartja magát az előbb említett See You Again 4,02 milliárddal. Mikor a Despacito a csúcson volt, naponta 25,7 millió alkalommal klikkeltek a klipjére, de még mindig 2,8 milliószor indítják el naponta.