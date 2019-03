Az Arénában láthatja a közönség az Egri csillagok című musicalt: a Várkonyi Mátyás zenéjével huszonkét évvel ezelőtt bemutatott darab látványban, szereplőiben is megújul.

22 évvel ezelőtt, 1997-ben mutatták be Várkonyi Mátyás és Béres Attila történelmi musicaljét, az Egri csillagok-at a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Idén pedig május 26-án adják elő megújult formában, és már a Papp László Budapest Sportarénába. A darab egyébként látványban és szereplőiben is megújul. Várkonyi Mátyás az M1 aktuális csatornán hétfőn azt mondta az előadásról, hogy „az Aréna lehetőséget ad egy nagyobb léptékű előadás megvalósításához. A darabot fel kellett frissíteni, hogy több energia jöjjön át egy nagyobb térben.”

Várkonyi elmondta, hogy aaz 1997-es bemutató után a darabot sikerrel játszották itthon és a határokon túl is, eddig 50 helyszínen adták elő több mint 200 ezer néző előtt. Az alkotók pedig a húszéves évforduló után, tavaly úgy érezték, ennyi idő után

át kell gondolni, mit lehetne jobban csinálni. Az idős Dobó Istvánt alakító Kelemen Csaba a műsorban arról beszélt, hogy az előadás több mint húsz éven át azonos szereposztásban ment, ami páratlan dolog, és minden évben bemutatták az egri várban. Azt is mondta, hogy tavaly a gárda 85-90 százaléka elbúcsúzott, és vele együtt mindössze négyen maradtak a régiek közül, az új csapatot pedig körülbelül 140 jelentkezőből, több fordulón át válogatták össze.

Az eredeti felállásban Dobó szerepét a 2007-es haláláig Szakácsi Sándor játszotta:

„A történet onnan indul, hogy Dobó István és Bornemissza Gergely az ostrom után húsz évvel visszaemlékeznek, és elmesélik a történetet. Dobót börtönbe zárták, itt látogatja meg Bornemissza” – mondta Kelemen Csaba. Várkonyi Mátyás pedig arról is beszélt, hogy a darab szövegírójával, Béres Attilával régi terv volt Dobó segédjét beemelni a darabba, aki most lantosként zenében, dalban segít elmesélni, mi történik éppen. Várkonyi azt is elmondta, hogy az Arénában lesz tűzkerék is, ami látványos pontja lesz az előadásnak.