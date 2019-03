A végről, a veszteségről, a kudarcról szól a Meggyeskert

Annak ellenére, hogy már több évtizedes a színházi pályafutása, Silviu Purcărete világhírű román rendezőnek ez a második Csehov-rendezése. Hatalmas sikerrel mutatta be a Nemzeti Színház Csehov Meggyeskert-jét március elején. A nagy rendező a Nemzeti Színház magazinjának nyilatkozott.

Március elején nagy sikerrel mutatták be a Nemzeti Színházban Csehov Meggyeskert-jét Silviu Purcărete rendezésében. A világhírű román rendező még a próbafolyamat alatt adott interjút a Nemzeti Magazinnak, amiben elmondta azt is, hogy a több évtizedes színházi pályája ellenére miért nem foglalkozott rendezőként többször Csehovval: „annyi nevezetes Csehov-előadás van a világban, láttam én is párat egészen kiváló megoldásokkal, és óvakodtam beállni a sorba, versenybe szállni egy újabb variációval. Ez ugyanis az egyik legveszélyesebb csapda a rendezéskor. Ha az ember versenyezni akar. A másik, ha a rendező mindenáron sikerre törekszik.”

Purcărete elmondta, hogy a felkéréskor tele volt örömmel és szorongással. A feladat nagyságát szerinte elsősorban az okozza, hogy Csehovnak ez az utolsó darabja, amolyan művészi végrendelete. „Kétségtelenül remekmű, a végről, a veszteségről, a kudarcról szól” – mondta a rendező, aki a meggyeskerttel kapcsolatban azt tartja az egyik legérdekesebbnek, hogy a szereplők soha nem járnak benne: „senki sem lép be a kertbe, mert oda nem is lehet belépni. Ezért nem azt keresem, mit jelképezhet a meggyeskert, hanem egy misztikus, megfoghatatlan helynek gondolom, amit nem akarok megnevezni.”

Az előadásba néhány zenés részletet is beletett, amit a rendező azzal magyaráz, hogy „vannak a darabban olyan felfokozott érzelmekkel teli jelenetek, amelyek inkább egy zenei partitúrára hasonlítanak, ezt próbáljuk dalban megfogalmazni. Csehov humora amolyan sírva vigadunk formában működik: kacagunk, utána sírunk, de a sírást követően is mindig jön a nevetés. Humor, de szomorú.”

A magyar színházi társulattal való közös munkáról azt mondta, „egy orosz szöveget mondanak a színészek magyarul, miközben ugyanaz a szöveg bennem románul él. Minden erőfeszítés mellett bíznunk kell abban, hogy a színészekkel végzett közös munka és nem a szó szerinti szöveg alakítja ki az előadás légkörét. Lépésről lépésre fedezzük fel a területet, gyújtunk fényt egy-egy szegletben”. A zenéről, a látványról pedig azt mondta, „a zene, amit a próbafolyamat alatt ír meg Vasile Șirli, az előadás fontos szerkezeti eleme, tartóoszlopa. Ugyanígy dolgozunk a térrel és jelmezekkel kapcsolatban is, Dragoș Buhagiar felhasználja és »felruházza« a próbán született gondolatokat. ”

Firsz szerepét Trill Zsolt kapta, aki korábban már dolgozott Purcăretével: Prokofjev Tüzes angyal-ában volt egy néma szerepe. De ő játszotta Debrecenben a Scapin címszerepét és a Nemzeti Színházban – egy szintén nagy sikerű Purcărete-rendezésben – az Ahogy tetszik egyik főszerepét. A rendező most azt mondta a választásról: „a Tüzes angyal-ban annak idején Zsolt egy démoni figurát játszott, és Firsz is hasonlóan mitikus szereplő. Nem tudhatjuk, hány éves,