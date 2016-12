Karácsonyi mannequin challenge videót készített a Vígszínház

Karácsonyi meglepetéssel készült a Vígszínház: különleges, ünnepi hangulatú mannequin challenge videót készítettek a közönségnek.

Korábban az Origón is megjelent a Centrál Színház próbababa kihívásos videója, és most a Vígszínház is megcsinálta a mannequin challenge-et, méghozzá karácsonyi kiadásban.

A kihívás október végén kezdett terjedni az interneten, és a lényege az, hogy a résztvevőknek meg kell merevedniük, mintha megállt volna az idő. Közben valaki kamerával körbejárja az egész jelenetet, hogy minél több részletet rögzítsen. Az elkészült videó annál jobb, minél több a szereplő, és minél különlegesebb pózokat sikerül mozdulatlanul kitartani.

A Vígszínház videóján ez maradéktalanul teljesül: a színház vezetője, Eszenyi Enikő rénszarvasfejdíszes és angyalszárnyas szettben pózol Hegedűs D. Géza közreműködésével a karácsonyfa mellett, és egy jegesmedve is megjelenik Halász Judit legnagyobb rémületére.