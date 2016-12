Így szilveszterezhet a budapesti színházakban

Zenés előadásokkal, vígjátékokkal, különleges szilveszteri produkciókkal várják a fővárosi színházak az év utolsó napján a közönséget: a kínálatban többek között a Billy Elliot - a Musical, a My Fair Lady, Az Őrült Nők Ketrece, a Liliomfi és az Ahogy tetszik is szerepel. A Magyar Állami Operaházban, a hagyományokhoz híven, idén is A denevér látható szilveszterkor.