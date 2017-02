Tiësto és Jason Derulo is jön a Soundra

Kygo, Hardwell vagy Robin Schulz után újabb nagy neveket jelentettek be a Sound szervezői: a 2017-es fesztiválón Tiësto, Jason Derulo és Afrojack is fellép.

Visszatér a Balaton Soundra a világ egyik leghíresebb dj-je, a Grammy-díjas Tiësto, rajta kívül a holland élmezőnyt Afrojack és R3hab képviseli majd a fesztiválon. De érkezik az R'n'B sztár Jason Derulo is, akinek a Talk Dirty vagy a Want To Want Me című slágere lehet mindenkinek ismerős.

Élő produkcióval fog fellépni Zamárdiban a brit elektro-duó, a Sigma és a belga drum and bass szupersztár Netsky. Rajtuk kívül Marshmello, Sasha, Jamie Jones, Example & DJ Wire, Carnage, Jan Blomqvist, Alison Wonderland, a Nod One's Head, D.O.D, Kiida és Ravitez is a most bejelentett fellépők között van.

Ezzel azonban még nincs vége a sornak, a szervezők hamarosan újabb fellépőket jelentenek majd be.