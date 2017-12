Fats Domino az 1950-es évek egyik legmeghatározóbb rock and roll-előadója volt. Hangja és zongorajátéka sokat adott a rhythm and blues és a rock and roll hangzásának kialakulásához. A New Orleans-i legenda 60 éves pályafutása alatt több mint 65 millió lemezt adott el világszerte. Fats Domino volt az első R&B-előadó, aki igazán sikeres tudott lenni a fehér zenerajongók körében is. Dominót sok későbbi, a 60-as, 70-es években sztárrá lett előadó jelölte meg első számú inspirációs forrásként. Dominót 1986-ban, az elsők között iktatták be Rock and Roll Hall of Fame-be, de már nem ment el Clevelandbe, az ünnepségre, mivel utolsó évtizedeiben nem hagyta el New Orleanst. A zenész október végén halt meg. Forrás: Origo