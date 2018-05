"La Nilsson\", ahogy nevezték (önéletrajza is ezzel a címmel jelent meg), Maria Callas után a második nem olasz énekesként mutatkozhatott be főszerepben a milánói Scala évadnyitó előadásán: 1958. december 8-án Puccini Turandotját énekelte, ő maga ezt tartotta pályafutása legcsodálatosabb fellépésének. A New York-i Metropolitan közönsége Wagner Trisztán és Izolda operájának címszerepében hallotta először két évvel később, és negyedórán át ünnepelték, a patinás intézményben összesen 223 alkalommal, 16 szerepben lépett fel. 1966-ban A Tannhäuserben ugyanazon az este Vénuszt, a szerelem buja istennőjét és az erényes Erzsébetet is elénekelte (a két szereplő nincs egyszerre a színen). A fotó 1967-ben készült egy Turandot-próbán. Balra Birgit Nilsson Turandotként, James McCracken pedig az ismeretlen herceg szerepében Forrás: Getty Images/Erich Auerbach