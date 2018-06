Prince 2007-ben adta a Super Bowl halftime show-ját, ahol előadta a Foo Fighters Best of You című dalát is. Erről a rockbanda dobosa, Taylor Hawkins azt mondta, nem tudja, miért csinálhatta, de nagyon kíváncsi volna rá. Ahogy fogalmazott, kíváncsi lennék, hogy csak azért csinálta, hogy nesze, b.sszátok meg, vagy tényleg tetszett neki a számunk - mondta Forrás: Getty Images/Jonathan Daniel