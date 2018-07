Templomi kórusból indult a legnagyobb élő rocksztár

A legenda szerint menedzserük egy szobába zárta Jaggert és Richardsot, és csak akkor jöhettek ki, ha saját szerzeménnyel állnak elő, így született meg az As Tears Go By. Az idők folyamán pedig olyan klasszikusok születtek, mint a Paint It Black, a Time Is On My Side, az (I Can't Get No) Satisfaction, a Jumpin' Jack Flash, a Ruby Tuesday, a You Can't Always Get What You Want, a Sympathy For The Devil, a Gimme Shelter. A képen Mick Jagger az angol National Richmond Jazz & Blues Festival színpadán, a '60-as évek közepén Forrás: Getty Images/ASP/Stanley Bielecki