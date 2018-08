Jean-Michel Jarre Magyarországon is népszerű, a zenéire komponált fénykoncertek több százszor voltak láthatóak a Lézerszínházban. 1993-as Chronologie című albumát a Népstadionban mutatta be, az Oxygene 7-13 bemutató koncertjét 1997-ben a Budapest Sportcsarnokban láthatta a magyar közönség. Jarre 2008-ban és 2010-ben a Sportarénában, 2009-ben Debrecenben lépett fel. Legutóbbi, 2016-os budapesti fellépésén a jól ismert klasszikus számok mellett akkor legújabb, sztárok közreműködésével született Electronica című lemezéről mutatott be tételeket és az általa fejlesztett látványos hangszeren, a lézerhárfán is előhívott dallamokat. A fotó a 2008-as, budapesti koncertjén készült Forrás: MTI/Kollányi Péter