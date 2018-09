Szörényi Szabolcs 75 éves - képek

Szörényi Szabolcs 1974-ben testvérével és Bródyval a hattagú Fonográf együttes tagja lett. Ez a sokrétű, igényes zenét többszólamú vokállal megszólaltató zenekar 10 éven át dolgozott. 1984-ben a három telt házas, búcsúkoncert gyakorlatilag Szörényi Szabolcs színpadi visszavonulását is jelentette. Persze ott volt az Illés 1990-es, 1996-os, 2001-es fellépésein, ahogy a végső búcsúnak számító 2005-ös koncerteken is. Az Illés Zenekar megalakulásának 50. évfordulója tiszteletére 2014-ben Beatünnep címmel rendezett budapesti és vidéki koncerteken ugyanúgy részt vett, mint a Fonográf együttes 2004-es, majd a 2018 februárjában rendezett koncertjén. Ez utóbbit már inkább kihagyta volna, csak zenésztársai miatt vállalta el, mondván: öregnek és fáradtnak érzi magát, és a hallása is megromlott. A nosztalgiakoncert fergeteges sikere feltehetően őt is kárpótolta. A fotó 1984-es, rajta pedig balról Tolcsvay László, Bródy János, Szörényi Levente, Szörényi Szabolcs, Németh Oszkár és Móricz Mihály Forrás: Fortepan / Urbán Tamás