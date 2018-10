A múlt héten kezdődött a III. Nemzetközi Sztalker Fesztivál Beregszászon, amivel egyben a helyi teátrum, az idén 25 éves Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházat is ünneplik. Összesen 10 produkciót láthatnak az érdeklődők, köztük többet a Nemzeti Színház előadásában is. A fesztivált a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház A szarvassá változott fiú című előadással kezdte, amiben Trill Zsolt és Szűcs Nelli is játszottak. Az előadást pedig a 25 éves színház alapítója, Vidnyánszky Attila rendezte. Forrás: Nemzeti Színház