Alkalmi bélyeg kibocsátásával emlékezik meg a Gulag-Gupvi áldozatairól a Magyar Posta.

"A politikai foglyokat őrző Gulag szimbolikus név, hiszen a szovjet kényszermunkára hurcoltak különböző típusú munkatáborokba kerültek" – mondta az alkalmi bélyeg hétfői ünnepélyes bemutatásán Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, majd hozzátette: az általa vezetett Gulág Emlékbizottság arra a sok százezer magyarra – köztük sok svábra és zsidóra – kíván emlékezni, akiket a különböző típusú szovjet lágerekbe hurcoltak.

A magyar kormány 2015-öt és 2016-ot a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéveivé nyilvánította. Ezt az emlékbizottság 2017. február 25-ig, Kovács Béla kisgazda politikus elhurcolásának 70. évfordulójáig meghosszabbította.

"Az emlékév véget ér, de az emlékezés nem marad abba. Ez az emlékezés megadta a figyelmet és tiszteletet azoknak a honfitársainknak, akik áldozatai lettek a kommunista elnyomó rendszernek, de azoknak is, akik helytállásukkal hőssé váltak" – hangoztatta Balog Zoltán.

Az emlékezésnek több módja is van, fontos például, hogy a fogyatkozó számú tanúk emlékezzenek – mondta a miniszter. A ferencvárosi pályaudvarnál egy Malenkij robot emlékmű készül, és az emlékezésben fontos szerepet tölthet be a posta is, mert a bélyegkibocsátás is egyfajta emlékműállítás – tette hozzá.

A Gulág-Gupvi áldozatai emlékére kiadott bélyeg az Emberi Erőforrások Minisztériumában tartott ünnepélyes sajtóbemutatón 2017. február 6-án Forrás: MTI/Máthé Zoltán

Illés Zoltán, a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy az ifj. Szunyoghy András tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomdában, 200 ezer példányban készült, fogságba esett és szabaduló madarakat együtt ábrázoló bélyeg február 1-től kapható.