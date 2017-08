Nyolc napja vagyunk kint, és jelentkezünk be napról napra, azért, hogy önök, akik vagy nem tudtak itt lenni, vagy velünk együtt fesztiváloznak, lássák, milyen is szitizennek lenni. Hát most egy utolsó programajánlót teszünk, és eláruljuk, merre keressék a TiktosBudiBulit.