Minden idők legnagyobb tömege lehet a VOLT-on

A helyiek sem láttak még ekkora tömeget

Figyelem! Szolgálati közlemény következik! Már most hatalmas a tömeg a fesztiválon, Sopronban pedig délután óta dugók vannak, ezért érdemes már most elindulni azoknak is, akik csak a 21 órakor kezdő Linkin Parkra kíváncsiak. Annyian jöttek a VOLT-ra miattuk, hogy még a sokat látott helyiek is meglepődtek ennyi ember láttán, és sokan nem is értik, hogy mégis mit tud ez a zenekar? Nos, reméljük ez hamarosan kiderül.