VOLT: piros pizsamában ugráló ember a színpadon

Kemény hang, visszafogott logó

Már lement az Iván & the parazol és Rúzsa Magdi is, és a Telekom Nagyszínpadon az Enter Shikari zúz. Be is mutatkozott az énekes bájos magyarsággal:

mi vagyunk az Ethernet Shikari, köszönjük szépen!

Az együttes logója kicsit úgy fest a zúzó zenekar fölött, mintha valami telekommunikációs szponzor támogatását élveznék, de ha belegondolunk, tökéletesen megy a 18 órai kezdéshez.