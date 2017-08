Pinket várjuk türelmetlenül a Sziget nyitónapján

Itt van Iván

Az Origo tudositója mellett éppen most sétált el Vitáris Iván, az Ivan and The Parazol frontembere. Fotót nem mutatunk, hiszen hiába ismert énekes, jól látahatóan magánemberként, kedvesével jött ki a Szigetre.

Az idei VOLT-on egyébként így játszott a banda: