Wiz Khalifa, a Paul Walker emlékére írt See you again szerzője-előadója lesz a csúcspontja a Sziget nagyszínpados programjának a fesztivál nulladik napján, persze tudósítóink mindenről igyekeznek beszámolni, amit csak látnak és hallanak. Kövesse velünk a csütörtöki napot!