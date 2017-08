30 éve zenél, de most lép fel először Magyarországon

De tudunk remek programokat ajánlani még estére: 23 15-től a Mary Popkids zenél a VOLT Színpadon. Ők írták a Sziget idei himnuszát, szóval már csak ezért is érdemes benézni a koncertjükre. A fülledt A38 sátorban pedig még egy neves brit énekes-dalszerzőt elcsíphetünk. Alex Clare a Too Close dubstepszerű elemekhez nyúló slágerével még a nyugdíjasotthonokba is betört.