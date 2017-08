Ma tartja születésnapi buliját a Sziget

Nem kell tartani attól, hogy vasárnapra leül a buli a Szigeten. Erre a napra is jutott egy igazán nagy név: érkezik a The Chainsmokers, akik 2016 egyik legnagyobb slágerét szállították a Closer című számukkal. De itt lesz a White Lies, a Hurts, a Pretty Reckless és Steve Aoki is, illetve az idén 25 éves fesztivál is ma tartja születésnapi buliját. Kövesse velünk élőben, hogyan alakul a vasárnap a Szigeten!