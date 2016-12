Kikerült az első dal az új Nine Inch Nails-lemezről

December 23-án, pénteken jelenik meg a Nine Inch Nails legújabb albuma. A Not the Actual Events az együttes második kislemeze lesz az 1992-es Broken után. Igaz, hogy a lemez csak pénteken jön ki, de már (hivatalosan is) kiszivárogtattak egy számot.

Hivatalosan pénteken jelenik meg a Not the Actual Events, de sokan már csütörtökön megkaphatták, a letöltő linket, ha jó előre megrendelték a lemezt. Egyébként ez lesz a Nine Inch Nails

tizedik lemeze, egyébként pedig a '92-es Broken után a második EP-je.

Az együttes már szerdán szolgált egy kis ízelítővel, ugyanis feltöltötték a YouTube-ra a Burning Bright (Field on Fire) című lemezzáró dalt.

A Not the Actual Events érdekessége még, hogy ez lesz az első lemez, amelyen Atticus Ross

az együttes hivatalos tagjaként működik közre.

Eddig ugyanis csupán Trent Reznor volt az egyedüli hivatalos tag. Atticus Ross egyébként körülbelül 2005 óta dolgozik a Nine Inch Nailsszel különböző funkciókban. Az új album állítólag azért lett kislemez, mert egyszerűen ez volt a megfelelő méret és idő ahhoz, hogy elmondják, amit akarnak.

A Not the Actual Events tracklistje:

1. Branches/Bones

2. Dear World

3. She's Gone Away

4. The Idea of You

5. Burning Bright (Field on Fire)