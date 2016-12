Ez a 10 legsikeresebb karácsonyi dal idén

Justin Bieber bő tízmillióval vezet Mariah Carey minden karácsonyi vásárt belepő dala előtt. Itt van a 10 legnézettebb karácsonyi szám a YouTube-ról.

Úgy néz ki, Justin Bieber letaszította a trónról Mariah Carey-t, ami a karácsonyi slágerek youtube-os nézettségét illeti. Bő 10 millióval vezet, ami természetesen változhat még szombatig, ha egyáltalán hivatalosnak tekinthető a verseny, és komolyan akarjuk venni a 24-i lezárást. Az azért biztosnak látszik, hogy még

nem kell attól tartani, hogy Bieber 2011-es Mistletoe-ja egy csapásra kiüti az All I Want for Christmas Is You-t

a magyar karácsonyi sürgés háttérzenéi közül.

És ez nem kritika, hiszen nem csak Magyarországon mászik az emberek fülébe Mariah Carey. Dalának - nemzetközi - örökzöldségére utal az is, hogy az All I Want for Christmas Is You további két változata is ott van a legjobb tíz között. Az egyik éppen egy Justin Bieberrel közösen énekelt verzió. Rajtuk kívül

egyetlen előadónak sikerült több dallal is a listára kerülnie.

Ez pedig az a cappellában utazó, a karácsonyi tematikát rendszeresen kihasználó Pentatonix. Ők három számmal kerültek be a top 10-be.

A lista harmadik helyén a már 32 éves Last Christmas a Wham!-től, valamivel több mint 200 millió megtekintéssel. Valószínűleg – Carey slágeréhez hasonlóan – ez is jó ideig az elsők között marad.

1. Mistletoe - Justin Bieber (261,8 millió)

2. All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey (250,9 millió)

3. Last Christmas - Wham! (203,5 millió)

4. All I Want for Christmas Is You - Justin Bieber és Mariah Carey (127 millió)

5. Little Drummer Boy - Pentatonix (111,5 millió)

6. Santa Tell Me - Ariana Grande (110,6 millió)

7. Carol of the Bells - Pentatonix (71,5 millió)

8. Merry Christmas Everyone - Shakin' Steven (31 millió)

9. All I Want for Christmas Is You - Carpool Karaoke All-Stars (22 millió)

10. God Rest Ye Merry Gentlemen - Pentatonix (13,2 millió)