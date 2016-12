Mariah Carey dekoltált karácsonyi ajándékai

Úgy néz ki, idén Justin Bieber karácsonyi slágere lesz a nyerő, és Mariah Carey a második helyre szorul, de máris megjött az énekesnő válasza. A dekoltázs ezúttal sem maradhatott el, ráadásul van mellé szósz, díva-honlap és egy új karácsonyi videoklip is. Így készül Mariah Carey az idei ünnepekre.

Mariah Carey ünnepi slágerei és készülődései alapján egyre jobban úgy tűnik, hogy a dekoltázs lassan kezd felzárkózni a bejgli mellé. Csütörtökön írtunk arról, hogy az énekesnő All I Want for Christmas Is You című dala

már csupán a második a karácsonyi slágerek youtube-os nézettségi listáján.

Justin Bieber jelenleg is az első helyen áll egy 2011-es dalával - A Mistletoe-t eddig már 262,7 millióan nézték már meg a videomegosztón. Így Bieber nagyjából 8 millióval vezet.

Ennek ellenére nem beszélhetünk teljes trónfosztásról, hiszen nem ez a nézettségi verseny határozza meg, ki a karácsony királya vagy királynője. Ráadásul Mariah Carey folyamatosan takarékon tartja saját karácsonyi lángolását, és idén még egy kis gázt is adott rá. A 2010-ben feldolgozott Here Comes Santa Claus című dalához készített videoklipet.

Emellett Mariah's World címmel honlapot is indított a napokban, ahová a kedvenc dolgait tervezi feltölteni. Ráadásként pedig egy házi videóval is készült, ahol saját konyhájában főzi kedvenc szószát, miközben a fiával viccelődik.

Az énekesnő a legkisebb jelét sem mutatja annak, hogy esetleg unná a dalt.