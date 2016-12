Beyoncé érdekelte idén a legtöbb embert

Szokás szerint a Google idén decemberben is közzétette az év keresési trendjeit. Ha a nemzetközi listákat nézzük, a könnyűzenében egyértelműen Beyoncé éve volt 2016.

Beyoncéhez fűződik a leggyakrabban keresett dal, amely az énekesnő legújabb, Lemonade című albumáról februárban megjelent Formation lett, illetve az ő nevére kerestek rá a legtöbben a Google-ban a zenészek közül.

Ezen a listán Céline Dion, Kesha, Kehlany és a Coldplay került még a top 5-be, akik közül valószínűleg Kehlani neve fog a legkevésbé ismerősen csengeni a magyar olvasóknak. A 21 éves énekes-dalszerző idén új dalai mellett botrányoktól sem mentes magánélete miatt került a figyelem középpontjába. Az eredetileg Kehlani Ashley Parrish névre hallgató énekesnő debütáló lemeze, a SweetSexySavage 2017 elején jelenik meg.

Az első 10-be egyébként Guns N' Roses is befért, minden bizonnyal turnéjuk és az összeállással kapcsolatos hírek miatt, amelyek tavaly decemberben kerültek nyilvánosságra.

A legtöbbször keresett zenészek:

1. Beyoncé

2. Céline Dion

3. Kesha

4. Kehlani

5. Coldplay

6. Teyana Taylor

7. Grace VanderWaal

8. Kanye West

9. Jacob Sartorius

10. Guns N' Roses

Ha a dalokat nézzük, a Formation mögött a második leggyakrabban keresett Prince Purple Rain-je lett, amelynek a popikon áprilisi halála adott aktualitást. A harmadik a Rae Sremmurd nevű hip-hop duó Black Beatles című száma lett, amelyet többek között a mannequin challenge, azaz az egyre divatosabbá váló próbababa kihívás tett híressé. Ilyenkor a kihívásban résztvevőknek - lehetőleg egy nagyobb társaságnak - furcsa pózba kell merevedniük, miközben valaki kamerával veszi a jelenetet. Érdekesség, hogy a Black Beatles-nek eredetileg semmi köze nem volt a kihíváshoz, amelyet egy október 26-én megjelent videó indított el. A zene később került aláfestésként a videó alá, és erre a Rae Sremmurd is rájátszott, amikor november 3-én saját koncertjükön is rendeztek egy mannequin challenge-et.

Az első 10-ben egyébként helyett kapott Adele Hello című száma, amely még 2015-ben jelent meg, illetve Mike Posner I Took a Pill in Ibiza című dala is, amely a Black Beatles-hez hasonlóan év egyik meglepetésslágere lett.

A legtöbbször keresett számok:

1. Beyoncé – 'Formation'

2. Prince – 'Purple Rain'

3. Rae Sremmurd – Black Beatles

4. Desiigner – Panda

5. Drake – One Dance

6. DNCE – Cake by the Ocean

7. Adele – Hello

8. Ruth B — Lost Boy

9. Disturbed – Sound of Silence

10. Mike Posner – I Took a Pill in Ibiza