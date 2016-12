George Michael élete dalokban

George Michael mindössze 53 éves korában, az első sajtóhírek szerint szívelégtelenségben halt meg, éppen karácsonykor. A gyászoló rajongók, ismerősök és barátok közül a legtöbben meg is emlékeztek arról, milyen szomorú fordulata a sorsnak, hogy az énekest – akinek Last Christmas című örökzöld slágere nélkül évtizedek óta nem telhetett el karácsony – éppen az ünnepek alatt találták holtan, miután békésen elaludt angliai otthonában. Életútját most 13 nagy slágerén keresztül mutatjuk be.

George Michael 2004-ben Forrás: AFP/Joerg Koch

George Michael 1963. június 25-én, Angliában született, a Hertfordshire megyei Radlettben, Georgios Kyriacos Panayiotou néven, Kyriacos Panayiotou ciprusi görög restaurátor és Lesley Angold Harrison angol táncosnő fiaként.Tinédzserkorában beiratkozott a Bushey Meads Schoolba, ahol már komoly zenei tanulmányokat folytatott. Pályafutását DJ-ként kezdte, ezt követte a The Executive nevű skaformáció, majd 1981-ben az együttes egy másik tagjával, Andrew Ridgeley-vel megalapította a Wham!-et. A duót már második nagylemezük, a Make It nemzetközi szupersztárrá tette, ugyanis Amerikában is a slágerlisták első helyén végzett. Az albumról kislemezként megjelent a 6 millió példányban eladott Careless Whisper, amely a mai napig vezeti a George Michael-dalok toplistáját az egyik legnagyobb, zenei videókat megosztó weboldalon: a klip több mint 163 millió megtekintést produkált csak az elmúlt hét évben, amely 165 milliónál is magasabbra ugrott az énekes halálhírének bejelentése óta.

Szintén ezen az albumon jelent meg két másik örökzöld: a Freedom és a Wake Me Up Before You Go-Go is.

1984-ben a Wham! kiadott egy kislemezt, amelyen az Everything She Wants című dal mellett a Last Christmas is megjelent. Azóta lett a karácsonyok szerves, elválaszthatatlan része ez a sláger, amelyet csak 2009 óta több mint 227 millióan néztek meg a Wham! csatornáján egy nagy videómegosztón, és amelyet George Michael idei karácsonyi halála óta már soha többet nem fog senki ugyanazzal a füllel hallgatni, mint akár csak néhány nappal ezelőtt:

George Michael 1985-ben Elton John nagy sikerű Nikita című dalának is közreműködője volt. Elton John az elsők között jelezte megrendülését George Michael halálhíre miatt: többször dolgoztak együtt, az 1985-ös Live Aid-koncerten is kettesben léptek fel, és szintén az énekes legnépszerűbb videói közé tartozik az a felvétel, ahol a Don't Let The Sun Go Down On Me-t éneklik közösen.

A Wham! a sikerei ellenére 1986-ban hivatalosan is feloszlott, elsősorban azért, mert addigra George Michael szólóénekesként is óriási népszerűségre tett szert. Attól kezdve a szólókarrierjén dolgozott: 1987 elején készített egy duettdalt Aretha Franklinnel, I Knew You Were Waiting For Me címmel, amely első lett az Egyesült Királyság kislemezlistáján és a Billboard Hot 100 listán is.

Ez 1988-ban első Grammy-díját is meghozta az énekesnek a legjobb R&B előadás - vokálduett vagy csapat kategóriában.

1987 őszén pedig megjelent első szólóalbuma, az 1989-es évben szintén Grammyt érő Faith. A nagylemez címadó slágerét önállóan már az albumot megelőzően kiadták, és hatalmas sikert ért el. Négy hétig vezette az amerikai slágerlistát, és szintén a mai napig George Michael egyik legnépszerűbb slágerének számít.

A Faith című album összességében is kiemelkedően népszerű volt: az Egyesült Államokban egy egész évig nem került le a Billboard Top 10-es listájáról, és 12 héten át vezette is. Gyémántlemez lett, és több mint 25 millió példány kelt el belőle. A lemez összes számát maga George Michael írta és szerezte, egyetlen dal kivételével. Első kislemeze, az I Want Your Sex több rádión is tiltólistára került szexuális utalásai miatt, videoklipjét csak az éjszakai órákban játszották. Később készült egy visszafogottabb verziója is a dalnak, amelyben a sex szót love-ra cserélték.

1988-ban az énekes-dalszerző világ körüli turnéra indult a lemezzel. 1990 szeptemberében megjelent, Listen Without Prejudice című albumánál azonban már egészen új, sokkal komolyabb imidzset szeretett volna kialakítani: társadalmi problémákra koncentrált a számokban, mindennemű promóciót letiltott, kezdetben még videoklipek sem készülhettek a dalokhoz. Később, a nagy sikerre való tekintettel forgattak klipet a legnépszerűbb számokhoz, de maga George Michael nem jelent meg egyikben sem.

A nagylemez a brit listán első, az amerikain második lett, és négyszeres platinalemez státuszt ért el, köszönhetően a róla kiadott harmadik kislemeznek, a Freedom '90-nak is, amelynek videoklipjében az énekes helyett a kor legismertebb topmodelljei szerepeltek. A videóban leszámoltak Michael korábbi szexszimbólum státuszával is azáltal, hogy elégették a Faith klipjéből ismert emblematikus fellépőruháját.

A sztárnak eközben nézeteltérései támadtak kiadójával, a Sony Musickal. Emiatt korábban tervezett Listen Without Prejudice Vol. 2. című lemeze meghiúsult, de Michael a négy addigra elkészült dal bevételét felajánlotta AIDS-jótékonysági célokra. Ezek közül a negyedik dal, a Crazyman Dance annak a kislemeznek a B oldalán jelent meg, amelynek A oldalán a Too Funky szerepelt. A Too Funky videoklipjében Michael is látható néhány pillanatra, amint a kor ismert szupermodelljeit filmezi.

1992-ben George Michael fellépett a Freddie Mercury emlékére rendezett koncerten, ahol felejthetetlen produkciót nyújtott. A mai napig az a közvélekedés, hogy senki nem tudott hozzá hasonlóan Freddie Mercury nyomdokaiba lépni, ráadásul nem felvételről hallható, hanem élőben előadott dallal. Állítólag akkoriban még az is felmerült, hogy legyen ő a Queen állandó énekese.

Hosszú kihagyás után aztán 1994-ben lépett fel újra, az első MTV European Music Awards Show-ban. Itt előadott legújabb szerzeményét, a Jesus to a Child-ot, mint később kiderült, előző évben AIDS-ben meghalt élettársa, Anselmo Feleppa divattervező emlékére írta.

A dal a brit lista első helyéig jutott, annak ellenére, hogy közel hét perc hosszúságú. Az 1996-ban megjelent Older című nagylemezéről egyébként hat kislemez is kijött, és mindegyik bejutott a brit TOP 3-ba, amellyel Michael

rekordot állított fel.

1998-ban George Michael kétlemezes válogatást adott ki: a Ladies and Gentlemen első lemezén szerelmes számok, a másodikon ritmusosabbak voltak hallhatóak. A korábban ki nem adott duettek mellett új számok is szerepeltek rajta: az első, az Outside humoros választ adott arra az akkoriban nagy port felvert esetre, ahogy az énekes homoszexualitását leleplezte egy inkognitóban dolgozó rendőr.

Következő stúdióalbuma közel két évig készült. Az erről kiadott első kislemez, a Freeek! több országban is sláger lett, 18 éven felülieknek szóló, explicit tartalommal teli, látványos és drága videoklipjének komoly visszhangja volt. Valódi beszédtémává azonban nem is ez, hanem a következő kislemez, a Shoot The Dog tette az albumot, amely George W. Bush és Tony Blair Irak-ellenes kampánya ellen emelte fel a szavát, egy rajzfilmes videoklippel kiegészítve.

2004-ben újra a Sony Music adta ki Michael Patience című lemezét, amely a brit lista első helyén nyitott. Ennek a harmadik kislemezével, az Amazing-gel vállalta a sztár hivatalosan is a homoszexualitását.

Ez időtájt jelentették be, hogy George Michael a jövőben nem készít több albumot: minden száma ingyenesen letölthető lesz, rajongói pedig jótékony célokra adakozhatnak, ha meg is vásárolják őket. Karrierjének huszonötödik évfordulójára aztán megjelent a Twenty Five című háromlemezes válogatásalbum, amely a brit listán újra első helyet ért el. 2006-ban tizenöt év után először ment turnéra: ő volt az első előadó a felújított Wembley Stadionban is. (Ezt követően meg is büntették 130 ezer fontra, mert 13 perccel túllépte a megengedett műsoridőt.) 2008-ban még tucatnyi helyszínen lépett fel, főként Észak-Amerikában, kapott egy kisebb szerepet az Eli Stone című sorozatban, és fellépett az American Idol-ban is. Kiadott egy ingyenes, jótékonysági célra szánt új dalt is, December Song címmel. 2011-ben Európában szimfonikus zenekari turnéra indult, de novemberben, a bécsi fellépése során súlyos beteg lett: egy elfertőződött tüdőgyulladás miatt életveszélyes állapotba került. Le kellett mondania a koncertturné hátralévő alkalmait, világszerte tömegek szorítottak a felépüléséért. Állapota miatt egy ideig nem lépett fel, de 2012 nyarán kiadta a White Light című dalt, amely a felépülése tiszteletére született, és azok az élményei inspirálták, amelyeket az életmentő beavatkozások után, a kómából visszatérve osztott meg.

„Még nem ma ér véget”, „még nem végeztem”, „életben vagyok!”, „annyi teendőm van még” - énekelte akkor. 2013-ban még sikeresen felépült egy autóbalesetben szerzett fejsérülése után is, de 2016. december 25-én, éppen fél évvel az 53. születésnapja után George Michaelnek már nem sikerült újra visszatérnie a 2012-ben megénekelt fehér fényből.