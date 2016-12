Így gyászolja George Michaelt a művészvilág

George Michael mindössze 53 évesen, angliai otthonában halt meg – az első hírek szerint szívelégtelenségben. Mióta sajtósa bejelentette a halálhírt, ezrek fejezik ki részvétüket és emlékeznek a popsztárra – köztük a művészvilág neves képviselői is.

George Michael Forrás: AFP/Michael Kappeler

A Billboard és a Mirror Michael Lippmanre, George Michael menedzserére hivatkozva azt írja, hogy az énekes halálát szívelégtelenség okozhatta.

A gyászhírre számtalan rajongó reagált nyilvánosan, köztük hírességek is.

A Star Trek jól ismert szereplője, George Takei a következőképpen emlékezett meg George Michaelről a Twitteren: „Nyugodj a ragyogó csillagok között, George Michael. Immár megtaláltad a Szabadságodat, a Hitedet. Ez volt számodra az Utolsó karácsony, és mostantól nagyon fogsz hiányozni nekünk." A bejegyzés a popsztár három legnagyobb slágerére is utalt egyszerre, hiszen a Freedom (Szabadság), a Faith (Hit) és a Last Christmas (Tavaly karácsonykor, de szövegkörnyezet nélkül, szó szerint : Utolsó karácsony) a mai napig az énekes legnépszerűbb, leggyakrabban játszott számai közé tartoznak.

George Takei tweetje Forrás: Twitter

A rapper Q Tip, Lee Ann Rimes Cibrian énekesnő és William Shatner, a Star Trek egyik főszereplője arra is kitértek, hogy a 2016-os év rengeteg szomorúságot hozott: szinte felsorolni is nehéz, hány ismert művészt veszítettünk el idén. „Hát még mindig nem ért véget ez az év?" – tette fel a költői kérdést Shatner.

Az elnök emberei sorozatból is ismert Rob Lowe George Michael különleges hangját egyenesen az angyalokéhoz hasonlította. „Volt szerencsém a '80-as évekből személyesen is ismerni őt – írta. - A hangja, akár az angyaloké. Most már nekik énekelhet."

Rob Lowe tweetje Forrás: Twitter