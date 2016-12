Alekszandrov-kórus: hogyan tovább a tragédia után?

December 25-én zuhant a Fekete-tengerbe egy Szíria felé tartó orosz katonai repülőgép, a katasztrófa legvalószínűbb oka jelenleg az, hogy a pilóták egy nem túl ritka műszaki hibára rosszul reagáltak. A fedélzeten volt az orosz hadsereg világhírű kórusa, az Alekszandrov-kórus 64 tagja és karmestere is. A latakiai légi támaszponton adtak volna újévi koncertet a katonáknak. A repülőgép-szerencsétlenséget az utasok közül senki nem élte túl, Oroszországban nemzeti gyásznapot hirdettek. Az Alekszandrov-kórus a világ egyik leghíresebb kórusa, így a katasztrófa után az egyik első kérdés az volt: mi lesz most velük?

Mécsesek égnek a balesetet szenvedett orosz repülőgép utasainak rögtönzött emlékhelyén, a délnyugat-oroszországi Szocsiban 2016. december 25-én Forrás: MTI/EPA/Jevgenyij Reutov

Az Alekszandrov-kórus az oroszországi fegyveres erők művészeti együttese. Tagjai katonák, akiknek küldetése elsősorban az, hogy háborús övezetekben szórakoztassák az orosz hadseregben szolgáló társaikat. Ők maguk is tisztek: uniformisban, a rangjelzéseikkel együtt lépnek fel mint énekesek, táncosok és zenészek, akik a klasszikus hangszerek mellett hagyományos orosz népi hangszereken is játszanak. Sokan a „Kreml éneklő fegyverének” hívják őket.

A kórus tagjai évtizedek óta lépnek fel minden kontinensen hazafias dalokkal, operaáriákkal és orosz népdalokkal. A társulatot 1928-ban alapította Alekszandr Alekszandrov klasszikus énekes, hogy a Vörös Hadsereg megalapításának tizedik évfordulójáról megemlékezzen – ebből az elgondolásból nőtte ki magát a komoly művészi teljesítményre képes, hangban, táncban és instrumentális zenében is erős együttes. Kezdetben 12 tagjuk volt: ez az idő múlásával 300-nál is többre nőtt. Presztízsüket csak tovább növelte, hogy Alekszandrov írta az új szovjet himnuszt is. A második világháború alatt nagyjából 1500 koncertet adtak repülőtereken, kórházakban és a fronton harcoló katonáknak. Winston Churchill ragasztotta rájuk az

„Oroszország éneklő fegyvere”

címet 1945-ös, jaltai fellépésük után.

A második világháborút követően lettek világhírűek. Magyarországon 1965-ben jártak először, ez a felvétel abban az évben készült róluk.

A peresztrojka évei, valamint a Szovjetunió 1991-es összeomlása aláásták ugyan a kórus kiemelt pozícióját, de a kórus, hallgatva az idők szavára, változtatott a profilján. 1990-ben Roger Waters berlini The Wall koncertjén ők adták elő a Bring the Boys Back Home (Vidd haza a fiúkat) című dalt. Majd 1993-ben Helsinkiben a Szenátor téren hetvenezer néző előtt léptek fel a Leningrad Cowboys finn zenekarral. Az orosz-finn megbékélést hirdető koncertről készült filmet Aki Kaurismäki rendezte. Ezen a felvételen a Volgai hajóvontatók dalá-t és a Happy Together című Turtles-slágert éneklik.

Szintén nagyon emlékezetes volt a szereplésük a 2009-es Eurovíziós Dalfesztivál megnyitóján, ahol

együtt léptek fel a botrányaikról is híres duóval, a T.a.t.u.-val.

A kritikusok mindig dicsérték az együttes profizmusa mellett a rájuk jellemző öniróniát is. Az utóbbi években a kórus kezdett visszatérni eredeti profiljához, és elsősorban az orosz haderők szórakoztatására, erre rendszeresített repertoárjukra koncentráltak. Szíriai előadásuk főként a cappella lett volna, 50 kórustag mellett táncosok, balalajka- és harmonikaművészek, valamint Valerij Halilov karmester és zeneszerző utazott a lezuhant gépen.

Az egyik utolsó felvétel idén nyáron készült róluk. Itt éppen az egyik leghíresebb orosz népdalt, a Kalinká-t adják elő. Vagyim Ananyev vezető szólista énekel, aki azért élte túl a katasztrófát, mert megszületett a harmadik gyereke, és otthon maradt.

Egy másik tag, Roman Valutov pedig egyszerűen azért maradt otthon, mert az utazás előtt elfelejtette ellenőrizni útlevelét, és csak a repülőtéren derült ki, hogy még júliusban lejárt. A hatvanas-hetvenes évek orosz slágerénekesét így

nem engedték felszállni a gépre.

A hatvanas-hetvenes évek orosz táncdalénekese, Joszif Kobzon, aki most az orosz parlament kulturális bizottságának elnöke, azt mondta, ő is a zenekarral utazott volna, de orvoshoz kellett mennie.

A repülőgép-szerencsétlenség után virágokkal, mécsesekkel és gyertyákkal borították el az együttes moszkvai főhadiszállását a gyászolók. A december 25-ei tragédia utáni sokkból még fel sem ocsúdhattak az érintettek, de azt máris megerősítették, hogy a kórus története nem érhet véget: új énekeseket toboroznak és új karmestert vesznek fel, hogy az Alekszandrov tovább működhessen.

Az együttes talpra fog állni, mindenáron – mondta Oroszország kulturális minisztere, Vlagyimir Megyinszkij. – Amennyiben szükséges, a Kulturális Minisztérium minden lehetséges támogatást megad ehhez.”

Az Alekszandrov tovább él” – hangsúlyozta Nyikolaj Pankov védelmi miniszterhelyettes is egy tévéinterjúban.

A zenekarnak jövőre is rengeteg koncertje lenne. Május végén Budapesten, a Papp László Arénában is fellépnek a tervek szerint. A koncertet eddig nem mondták le.