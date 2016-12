Rúzsa Magdi új videoklipje Presser Gábor és Novák Péter dalával

A Telekom felkérte Presser Gábort és Novák Pétert, hogy írjanak dalt az idei karácsonyi kampányukhoz. Üzenete miatt kapóra jött egy korábbi, félkész szerzeményük, a Dobj egy papírrepülőt. A zeneírást be is fejezték a karácsonyi időszak végére, az éneket pedig Rúzsa Magdira bízták. A dallamok és az ének véglegesítése után videoklipet is készítettek, amit először az Origón láthat a közönség.