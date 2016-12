Sarah Michelle Gellar Boy George-dzsal keverte össze George Michaelt

Még Boy George legismertebb slágerét is megemlítette a búcsúzó Twitter-üzenetben a színésznő, Sarah Michelle Gellar.

Rengeteg embert megérintett George Michael december 25-ei halála. Volt, aki azonnal slágereket posztolt, és sokan a gyalázkodást is elkezdték. Az egyik

legszerencsétlenebb reakció mégis Sarah Michelle Gellaré volt,

aki valóban tisztelegni akart a sztár zenei teljesítménye előtt, ráadásul kijelentette, hogy az egyik legnagyobb rajongója volt. Igen, de Boy George-é. Ugyanis egy félreértésből adódóan nem George Michaeltől búcsúzott, hanem a szintén brit és szintén popsztár Boy George-tól.

Sarah Michelle Gellar Forrás: Origo

Boy George a Culture Club zenekar énekese volt, legismertebb számuk pedig a Do You Really Want to Hurt Me? volt. Erre utalt Gellar az üzenetben, hogy "valóban meg akarsz bántani? Úgy hiszem, igen".

A Twitter-bejegyzést azóta természetesen eltávolította, viszont megmagyarázta a dolgot. Azt írta, hogy ő valakitől hallotta a hírt, aki egyszerűen rossz nevet mondott neki. Azt is elmondta, hogy a helyes információk alapján is nagyon szomorú a hír, és köszöni mindazoknak, akik kijavították.

Arról is írt, hogy teljes mértékben tisztában van azzal, ki George Michael és ki Boy George.

Végül pedig hozzátette azt is, hogy "na ezért nem szoktam ilyenekre reagálni. Mindenesetre az egész nagyon szomorú, főleg így karácsonykor. Megtanultam a leckét".