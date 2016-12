Dupláznak Geszti Péterék

Két Rapülők-megashow is lesz a Papp László Sportarénában. A február 25-i koncertre minden jegy elkelt, így a zenekar ugyanott, február 24-én is színpadra áll Ájlávjú című 300 szereplős produkciójával.

Berkes T-Boy, Michel De Lux és MC Gesztenye Forrás: Rapülők

A Rapülők a duplázással megismétli tíz évvel ezelőtti sikerét, amikor Riszájkling címmel szintén két koncertet adtak az Arénában. Geszti Péter, Berkes Gábor és Szentmihályi Gábor, azaz MC Gesztenye, T-Boy és Michel de Lux, a Rapülők tagjai megtiszteltetésnek érzik, hogy még mindig ekkora az érdeklődés a produkciójuk iránt. Mint mondták, boldogan állnak színpadra a meghirdetett koncert előtt egy nappal is, hogy azok is velük "rapülhessenek", akik már nem jutottak jegyhez február 25-re.

Az Arénában nemcsak eredeti hangzásban szólalnak majd meg a jól ismert Rapülők-slágerek, hanem meglepő látványvilággal és fergeteges, 300 szereplős show-val igyekeznek mindenkit visszarepíteni a '90-es évekbe.

A Rapülők tagjai, miközben intenzíven készülnek a 25. születésnapjukat megünneplő koncertekre, a visszatérés jegyében többször hallattak magukról az utóbbi hetekben, hónapokban. Készítettek már a zenekar slágereiből összeállított acapella dalt, majd klipet is, Pakatyuka címmel, a Fool Moon hangszerelésében. Ez utóbbiban Sebestyén Balázs, Vadon Jani és Rákóczi Ferenc mellett az Ájlávjú megashow vendégei, Tóth Gabi, Tóth Vera és Szolnoki Péter is szerepelnek.

Megjelent továbbá a Beszt of Rapülők című, legnagyobb slágereiket tartalmazó albumuk, amelynek bónusz dala az a Rapülők Megamix, amely kifejezetten erre a CD-re készült. December elején pedig Gesztiék Rapmikulások is voltak, amikor Télapónak öltözve taxisnak álltak Budapest belvárosában, és azokat az utasokat, akik tudták a dalaik szövegét, nemcsak elvitték céljuk felé, hanem meg is ajándékozták.

Végül pedig az X-Faktor színpadán a Wellhellóval énekeltek, illetve rapeltek párbajt.