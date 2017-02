Janet Jackson mellétől Katy Perry cápájáig

Idén már az 51. Super Bowlt rendezik meg Amerikában, és az elmúlt ötven év alatt nemcsak az amerikaifutball, hanem maga az esemény is óriási változáson ment keresztül. Az NFL döntője már régóta legalább annyira show-műsor, mint sportesemény, ebben pedig a félidei koncerteknek óriási szerepük van. A popsztároknak kevesebb mint negyedórájuk van a színpadon arra, hogy felejthetetlent alkossanak, de ezt a műfajban elképzelhető legnagyobb közönség előtt teszik. Kivillanó mellbimbó, helikopter a stadionban, az Aerosmith és Britney egy színpadon - összeszedtük a tíz legemlékezetesebb halftime show-t.

A halftime show-k szorosan összefonódtak az amerikaifutball történetével, bár nem csak ebben a sportágban jellemzőek. A sporttörténészek szerint az első félidei műsorokat egy kizárólag őslakosokból álló csapat, az Oorang Indians meccsein láthatta a közönség, akik 1922-ben és 1923-ban játszottak az NFL-ben.

A show kitalálása egy kutyatenyésztő, Walter Lingo nevéhez fűződik, aki az Oorang Indians és a szintén Oorang névre hallgató kutyakennel tulajdonosa volt. Lingo a félidei műsorokat – és az egész focicsapatot - kutyái reklámozására használta. A játékosok nem vonultak le a pályáról a szünetben: őslakos táncokat lejtettek, késeket dobáltak, és ügyességi feladatokat mutattak be. Az egyik játékos néha még medvével is birkózott a szünetben, és persze a kutyák is szerepeltek a show-ban. A produkcióknak állítólag a szemfényvesztés is célja volt: elterelte a figyelmet arról, hogy a marketingcéllal létrejött csapat nem játszott túl jó meccseket.

Beyonce, Chris Martin, a Coldplay énekese és Bruno Mars az 50. Super Bowl halftime show-jában.

A modern halftime show-kban általában cheerleaderek, tánccsoportok és fúvószenekarok adják a műsort. 1967-ben, az első Super Bowlon ennek megfelelően még az arizonai és a michigani egyetem fúvószenekara masírozott a pályán. Azóta viszont elterjedt, hogy nagyobb amerikaifutball-meccseken az egész szünetet egy-egy rövid koncertnek szentelik, és az 1990-es évek óta ebbe a kategóriába tartozik a Super Bowl halftime show-ja is. Látványosságban, illetve a ráköltött pénzben viszont teljesen más minőséget képvisel az összes más félidei műsorhoz képest.



Az egész koncepció kereskedelmi jellege viszont Walter Lingo óta megmaradt. Hiába a legnépszerűbb sportág az USA-ban az amerikaifutball, a Super Bowl – a tavalyi év kivételével - évről évre emelkedő tévés nézettségi adatai nem azt jelentik, hogy egyre több amerikai van oda magáért a fociért. Felmérések szerint kevesebb mint a nézők fele nézi a foci miatt a Super Bowlt, több mint 7 százalékukat pedig kifejezetten a halftime show érdekli leginkább a döntőben.

Az előadók is szépen profitálnak belőle: habár nem kapnak pénzt a fellépésért, nekik is óriási reklám a félidei műsor, amely az év legnézettebb koncertje. A Nielsen 2016-os összesítése alapján az elmúlt öt év fellépőinél átlagosan 272 százalékos növekedést lehetett kimutatni az albumeladásokban, illetve a számaik letöltésében vagy streamelésében a Super Bowlt követő hétben.

A legemlékezetesebb halftime show-k

1. Michael Jackson

Habár egyszer-egyszer korábban is előfordult, de az 1990-es években vált általánossá, hogy popzenészeket hívtak meg szerepelni a Super Bowl félidejébe, illetve akkor váltak a show fő előadóivá. 1993-ban egy olyan sztárt nyertek meg, akitől azt remélték, hogy jelentős hatással lesz a tévés nézettségre. Ez volt Michael Jackson, és jobb előadót valószínűleg nem is találhattak volna erre a feladatra. A pop királyának halftime show-ja még 2017-ből visszatekintve is kifejezetten látványos, pedig több mint egy percig csak állt a színpadon mozdulatlanul, miközben a közönség nem tudta abbahagyni a sikítozást. Michael Jackson ezzel a produkcióval megnyitotta az utat a legnagyobb sztárok előtt a Super Bowlban.

2. Diana Ross

1996-ban, a Super Bowlok történetének jeles évfordulójára, a 30. döntőre Diana Ross igazi dívához méltó show-t csinált. Egy tűzijátékokat szóró daruval emelték a színpadra, ahol arra is jutott ideje, hogy éneklés közben többször is átöltözzön. A legnagyobb nyomot viszont a távozása hagyta: az énekesnő egy helikopterrel távozott, amely a show alatt landolt a pályán. Diana Ross a I Will Survive és a Take Me Higher hangjaira repült ki a stadionból. Húsz évvel ezelőtt a sok show-elem még az előadás rovására ment, de a közönség így is imádta a koncertet, és valószínűleg Diana Ross adhatta a mintát az olyan veszélyes műveleteknek, mint Katy Perry repülése 2015-ben. Hasonlóra egyébként most is számíthatunk, az idei fő fellépő, Lady Gaga ugyanis a hírek szerint a stábját és a szervezőket különösen aggasztó dologra készül: a stadion tetején akar énekelni.

3. Aerosmith, Britney Spears, N'Sync, Nelly & Mary J. Blige

A Super Bowl halftime show-k egyik jellegzetessége, hogy olyan előadókat képes összeterelni egy produkcióba, akik máskülönben nemigen állnának egyszerre színpadon. Erre a legjobb példa a 2001-es döntő műsora, amely mögött az MTV állt. A show fő előadója az Aerosmith volt, a veterán rockerek mellé vendégként viszont a korszak menő pop és R&B sztárjait is meghívták. Így jött össze az a szokatlan számlista, amelyben a Bye Bye után közvetlenül az I Don't Want to Miss a Thing következhetett. A legnagyobbat viszont a Walk This Way ütötte, amelyben Steven Tyler, az Aerosmith frontembere mellett Justin Timberlake, Britney Spears és Mary J. Blige is énekelt, Nelly pedig rappelt. A különleges produkció célja az lett volna - ami egy ideig jól látható törekvése volt a Super Bowl halftime show-knak -, hogy összehozza a különböző generációkat és műfajokat.

4. U2

Az ír rockerek 2002-es halftime show-ja egészen más szempontból volt emlékezetes, mint a listán szereplő többi produkció, a műsort ugyanis a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozatainak ajánlották. A U2 a Beautiful Day-jel kezdett, majd az MLK című ballada következett. A szám alatt a támadásokban meghaltak nevei kivetítőn jelentek meg a zenekar mögött, Bono pedig az utolsó dal, a Where the Streets Have No Name végén megmutatta a dzsekije belsejébe varrt amerikai zászlót. A U2 produkciója a közvélekedés szerint egyszerre volt érzelmes és erőteljes kiállítás az áldozatokért és Amerika mellett.

5. Justin Timberlake és Janet Jackson

2004-ben Justin Timberlake már Britney és az N'Snyc nélkül, Janet Jacksonnal tért vissza a Super Bowl színpadára. Nem is akárhogy: a Rock Your Body című száma végén leszakította Janet Jackson jobb melléről a ruhát. Az eset óriási botrány lett: sokan az egész popkultúrában uralkodó erkölcstelenség számlájára írták a dolgot. A halftime show-t szervező MTV-től kezdve az NFL-en át a Super Bowlt sugárzó CBS-ig mindenki elhatárolódott az esettől, és ruhatári melléfogásnak minősítették, bár egyesek szerint megtervezett volt az akció. Tagadhatatlan, hogy a két előadó produkciója ezt leszámítva is elég erotikusra sikerült, ráadásul Timberlake a Rock Your Body utolsó sorában azt énekli, hogy "a szám végére meztelenné teszlek". Akármi is volt az ügy háttere, a kivillanó mell tönkretette Janet Jackson karrierjét - hiába kért elnézést -, és majdnem Timberlake-ét is, az MTV pedig nem szervezett több félidei koncertet. Valakik azért még így is profitáltak belőle: Jawed Karim, a YouTube-társalapítója később azt mondta, hogy ez az eset adta az ötletet a videómegosztó létrehozásához, mert nehezen lehetett fellelni az interneten a róla készült felvételeket.

Janet Jacksonon és Justin Timberlake-en kívül egyébként még Jessica Simpson, P. Diddy, Nelly és Kid Rock is fellépett ebben a halftime show-ban, de erre szinte már senki sem emlékszik. Pedig a vetkőző cheerleaderek, Kid Rock amerikai zászlóból készített poncsója, illetve P. Diddy és Nelly ágyékfogdosása is kiváltott kisebb botrányokat.

