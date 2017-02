Afrikai expedícióra indult két magyar zenész

Kalandos tanzániai utazásra vállalkozott két magyar zenész, Songoro Fatime és Császári Gergely. Három hónapos népzenegyűjtő expedícióba kezdtek, az utazásuk során született saját dalaikból pedig lemezt is szeretnének kiadni. A SongoChaango projektről és eddigi tapasztalataikról is meséltek az Origónak.

"Kötelességünknek érezzük, hogy felismerjük korlátainkat és lehetőségeinket. Előadóművészként az a feladatunk, hogy megosszuk tapasztalatainkat, és lehetőség szerint értéket közvetítsünk" – foglalta össze az expedíció célját Songoro Fatime dzsesszzenész, a Song-óra improvizációs színtér létrehozója. Császári Gergely pedig, aki számos hazai együttesben közreműködött már, de leginkább a Császári PillanatmŰvek akusztikus formáció alapítójaként ismert úgy fogalmazott, hogy a zeneiparban jellemző rugalmatlanságtól szeretne megszabadulni az expedícióval, mert az utazás "kimozdít, teret ad, felszabadít".

Songoro Fatime és Császári Gergely Forrás: Origo

Nem az oroszlánok, hanem a közlekedés a veszélyes

"Üzenem mindenkinek, aki oroszlánoktól és mérgeskígyóktól féltett, hogy igazából az utakon kell különösen résen lennünk, az a komoly helyzet. Persze eleinte "mindentől rettegtünk". A szobánkba berepülő első szúnyoggal konkrétan élet-halál harcot vívtunk. Később megtudtuk, hogy a malária "most éppen nem aktuális" – írták megérkezésükről az első blogbejegyzésükben.

Az afrikai utazás régóta álma a SongoChaango duónak, és augusztus óta dolgoztak a megvalósításán. Január elején érkeztek Tanzániába, ahol három hónapig maradnak. A tervek szerint április 7-én térnek vissza Magyarországra, addig pedig több tanzániai várost, Arushát, Dar es-Salaamot, Bagamoyót, Zanzibárt, Taborát és Kigomát is útba ejtik. Császári Gergely nem merte megjósolni pontosan, milyen értékekre bukkannak a három hónap alatt, de érzi, hogy jó nyomon járnak.

A pénzhiány sem tántorítja el őket

Az expedícióhoz az IndieGoGo nevű közösségi finanszírozási oldalon gyűjtöttek támogatókat, de a tervezett költségvetésnek csak a 20 százaléka gyűlt össze. Mivel Császári Gergely szerint nem ismernek lehetetlent, így is belevágtak a projektbe: Minimalizáltuk a kiadásainkat, nem hátráltunk meg. Amikor felvállaljuk a céljainkat, a "szerencse" is tudja kit támogasson.

Songoro Fatime édesapja tanzániai, így az utazás célja az is, hogy felvegye ottani családtagjaival a kapcsolatot. Az utazást önismereti módszernek tartja, amely a zenészeknek különösen fontos, Császári Gergely pedig úgy fogalmazott, hogy "Az utazás számunkra tudatosan választott látásmód. Átutazók vagyunk az életben."

Az expedícióra Songoro Fatime elvitte a szaxonfonját, amely nélkül saját bevallása szerint nemcsak érvényesülnie, hanem léteznie is nehéz lenne. Már két koncertet is adott, és egy lemezen is közreműködött. Császári Gergelyt pedig Bagamoyóban basszusgitározni hívták meg, és egy kölcsön gitárt is kapott.

Songoro Fatime és Császári Gergely Bagamoyóban Forrás: SongoChaango

Nemcsak a zenét, hanem a szellemiséget is hazavinnék

Egy utazó ministúdióval rögzítenek zenét, de Császári Gergely szerint a hazaérkezésük után is rengeteg munka fog még rájuk várni: "Az informatikai, elektronikai infrastruktúra itt elég gyér, okosan kell archiválnunk."

Songoro Fatime beszámolója alapján nagyon megviselte őket, hogy -10 fokból 30 fokba érkeztek, és hosszú távon nem bírnák az afrikai tempót, de a helyi zenében már megtalálták azt a felszabadultságot, amit kerestek: "Azt a népzenére és jazzre jellemző hozzállást szeretném életem során elsajátítani, ami nem terhelt sem tetszelegni akarással sem gátlásokkal. Ha lehet, ebből a lelkületből szeretnék hazavinni magammal."

A SongoChaango duó afrikai kalandjait a blogjukon lehet folyamatosan követni, illetve Songoro Fatime Tilos rádiós műsora, a Song-óra sem szünetel. Aki pedig támogatóként szeretne csatlakozni a projekthez, itt tájékozódhat.