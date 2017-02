Négy év után saját zenekarral tér vissza Frenk

A korábban a Quimbyből, a Kispál és a Borzból vagy a Balaton nevű együttesből megismert Frenk újra saját zenekarral tér vissza a színpadra.

Frenk Forrás: Origo

Frenk 4 év után újra saját együttessel lép fel. Az elmúlt években láthattuk őt több produkcióban is, - például a Hiperkarmában, a Budapest Bárban vagy a Braindogsban, de idén megújult formációval áll a közönség elé. A visszatérő koncerten, március 31-én az Akvárium Klubban négy új dalt is bemutatnak, de hallhatóak lesznek a magyar zenész - dobos, énekes, billentyűs, zeneszerző, szövegíró korábbi albumainak számai is.

„Tanulópénznek nagyon jó volt az elmúlt három év, amíg egyedül játszottam, nagyon élveztem és sokat tanultam. Nehéz egyedül játszani, szórakoztatni, és sokkal komplexebb zenei megoldásokra vágyom, szeretnék a színpadi jelenlétbe új színt vinni, és ehhez szükségem van egy zenekarra" - mondta Frenk.

Az új zenekar tagjai az énekes-gitáros Frenk mellett Bátor Bence (dobok), Fehér Zoltán „Szegecs" (basszusgitár), Vastag Gábor (gitár, vokál), Vízvárdi András (billentyűk), Bede Péter (szaxofon) és

Weisz Gábor (szaxofon).