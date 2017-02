Lady Gaga megcsinálta azt, amit előtte még senki: a Super Bowlnak otthont adó stadion tetején énekelve kezdte el a félidei show-t.

Lady Gaga olyasmit produkált a félidei show-ban, amit előtte még senki.

igazán veszélyes mutatványt szeretne végrehajtani az 51. Super Bowl félidei műsorában. A kérdés már csak az volt, sikerül-e megvalósítania a tervét, hogy a stadion tetején énekeljen.

A hatszoros Grammy-díjas énekesnő végül keresztülvitte a merész elgondolást: a közönség feje felett állva kezdte a show-t, a houstoni NRG stadion tetején, a háttérben az éjszakai égbolton drónokkal megvilágított amerikai lobogóval. A popdíva elsőként a God Bless America című hazafias dalt énekelte el. Gaga az amerikai hűségeskü egy részét - "egy és oszthatatlan nemzet az Isten színe előtt, amely szabadságot és igazságosságot nyújt mindenkinek" - tűzte nyitó dalába.

Ezek után az énekesnő még tovább tudta emelni a tétet: a mélybe vetette magát, mintha csak bungee jumpingolna. Ekkor vált láthatóvá, hogy két biztosítókötél tartja, amelyeknek segítségével repkedett is kicsit a stadionban, mielőtt egy emelvényen landolt volna.

Lady Gaga saját elmondása szerint gyerekkora óta készült erre a show-ra.

Sőt, a levegőben látványos akrobatamutatványokat is végrehajtott, miközben első nagy slágerét, Poker Face-t énekelte.

A Poker Face után, immár táncosokkal kísérve, a színpadon adta elő ismert számait a sztár: elhangzott a Born This Way, a Telephone és a Just Dance is. Ezután új, Joanne című albumáról a lassabb A Million Reasons következett: Lady Gaga még zongorázott is a dal alatt.

Lady Gaga a legnagyobb slágerei közül líraibbat és lendületesebbeket is előadott.

A 12 perces műsort aztán megint egy pörgős sláger, a Bad Romance zárta le – itt a koreográfiában már központi szerepet kapott az amerikai foci: a táncosok nemcsak tojáslabda-térformát vettek fel, hanem többen focimezt is viseltek. A show végén Lady Gaga eldobta és tojáslabdára cserélte a mikrofont, majd leugrott a színpadról a közönség közé. Érdekesség, hogy a szokásoktól eltérően az énekesnő vendégfellépők nélkül, egyedül csinálta végig a műsort, holott sokan arra tippeltek, hogy Beyoncé is színpadra lép.

Lady Gaga a Super Bowl félidejében. A bajnokságot hosszabbítás után a New England Patriots nyerte 34-28-ra az Atlanta Falcons ellen.

Lady Gaga előadása alatt elképesztő mennyiségű, 5,1 millió tweetet írtak az énekesnő szerepléséről.