Alakul az idei Grammy-díjkiosztón fellépők listája. Előad majd Beyoncé, Katy Perry és Adele is. A legütősebbnek eddig Lady Gaga és a Metallica párosítása ígérkezik. A metálbanda és az énekesnő közös fellépése minimum bizarr lesz.

Egyre-másra érkeznek a bejelentések a február 12-ei Grammy-díjkiosztón fellépőkről. Legutóbb Katy Perry erősítette meg fellépésének hírét például Twitter-oldalán. Új, szőke frizurájához megfelelő karaktert választott a hírhez.

A díjkiosztón fellépők között ott van Adele, Beyoncé, a Daft Punk, Bruno Mars, Lukas Graham, John Legend, The Weeknd, Carrie Underwood, Keith Urban vagy Anderson .Paak is.

Mellettük pedig a Metallica is bejelentette idei fellépését. Hangsúlyozták, hogy mennyire örülnek az újabb meghívásnak, ugyanis ők három éve is beugrottak a Grammyre. Akkor a kínai Lang Lang zongoristával, most pedig

Lady Gagával vállaltak közös show-t.

Blogjukon azt írták a vasárnapi bizarr duóról, hogy "valami nagyon különlegessel készülünk a vasárnapi gálára".

Nyilván nem követelmény, de érdekes, hogy Lady Gaga Twittere teljesen néma a témával kapcsolatban. Nagyon úgy néz ki, hogy a vasárnapi show-ját a Super Bowl félidejében tényleg nem vette fél válról. Még mindig szinte csak arról szól az egész fala. Egyébként nem is csoda, hiszen jócskán megérte a fáradalmakat, mivel azóta több mint ezer százalékkal ugrottak meg az eladásai.

Az olyan kisebb sztárok, mint Demi Lovato, Andra Day, Tory Kelly a Little Big Townnal együtt tiszteleg majd a Bee Gees nagysága előtt, és együtt játszanak majd dalokat a Saturday Night Fever című, éppen 40 éves albumukről.