Pink jön a Szigetre

Pink augusztus 9-én, az idei Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján lép fel a Nagyszínpadon. Rajongóinak külön jó hír, hogy idén jelenik meg az énekesnő hetedik albuma is.

Pink 2017-re alig néhány koncertet jelentett be, és ezek közül az egyik a Sziget mínusz egyedik napján, augusztus 9-én lesz. Természetesen

a Nagyszínpadon lép fel az énekesnő.

A háromszoros Grammy-díjas Pink debütáló albuma még 2000-ben jelent meg, ez volt a Can't Take Me Home. A lemez megjelenése óta az énekesnő több mint 60 millió lemezt adott el. Legutóbbi lemezéből, a 2012-es The Truth About Love-ból

világszerte 7 milliót adott el, és az album megjelenése után egy időre visszavonult.

2016-ban viszont már stúdióban volt, és elkezdett dolgozni a hetedik lemezén. Ennek első dala a Just Like Fire volt, ami az Alice Tükörországban című Disney-film zenéje is egyben. Pink egyébként 2016 végén szülte második gyerekét, ennek ellenére úgy tűnik, nem áll meg a munkával sem: mostanában jelent meg Siával közös daluk, a Waterfall. A hírek szerint idén adja ki a P7-t, az új albumot.

A fesztivál a múlt héten is több sztárfellépőt jelentett be. Akkor kiderült, hogy Wiz Khalifa és Rita Ora is érkezik a Szigetre.