A Nagy Nerd Takeover

2049

a komor jövő?

A Star Trek már most is előkelő helyen tanyázik a “Milyen jóslatokból lett valóság?” listán: a táblagép, a 3D nyomtató, a Google Glass, a teleportálás, mind-mind realitássá vált. Igaz utóbbinál egyelőre csak egy foton állapotát sikerült teleportálni, de azt 1200 kilométerre!

A filmipar közeljövőjét nem is olyan nehéz megjósolni… 2013-ban George Lucas és Steven Spielberg mondta azt, hogy a jelenlegi mozibuborék kipukkad, ha egymás után több nagyköltségvetésű opusz bukik meg a jegypénztáraknál. És most úgy tűnik, 2018 lesz ez a tűhegyes esztendő.

Az Ex Machinában is bemutatott mesterséges intelligencia térnyerése már most egyértelmű, a kérdés csak az, hogy képesek leszünk-e mi szabni a feltételeket a jövőben, vagy kiengedjük az irányítást a kezünkből. A 2013-as A Nő a technoszexualitással foglalkozik, és erre is egyre több jel utal a valóságban, de észnél kell lennünk, ha szeretnénk megőrizni az emberi kapcsolatok intimitását. Az Elysium jóslata pedig társadalmi katasztrófát vetít előre: a leggazdagabb 1% és a maradék közti szakadék szélesedését és elmélyülését, ami senkinek sem lehet kedvező. Az "emberszabású robotokkal" már nemcsak a sci-fik, hanem a tudósok is régóta kísérleteznek. Ha Asimovra hallgatunk, univerzális törvényekkel korlátozzuk jogköreiket. De vajon 2049-ben álmodnak-e majd az androidok elektromos bárányokkal?

Szerencsés esetben a nerdök hosszú ideig birtokolják a popkultúra és a fejlődés joystickját, hogy a kíméletlen fegyverek, a sötét égbolt előtt cikázó járművek, a villódzó neonreklámok és a magányos hősök azok maradjanak, amiknek kitalálták őket: egy neo-noir nerd-paradicsom kellékei. Hogy milyennek álmodta ezt meg egy rajongóból lett rendező, Dennis Villeneuve?