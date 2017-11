Az Assassin’s Creed második része azzal arat elképesztő sikert, hogy nemcsak helyszínként használja a reneszánsz Itália világát, hanem a játék szerves részévé tesz történelmi személyeket. Ezio már nem egyedül harcol; bosszúhadjáratán végigkíséri maga da Vinci és Machiavelli, és akkor még nem is beszéltük ellenfeléről, az ördögi Rodrigó Borgiáról, vagy a megszállott fiáról, Cesare Borgiáról… és ha mindez nem elég, létező, építészeti remekművekkel találkozhatunk az Assassin’s Creed világában, mely tovább mélyíti a játék korhűségét. A Ponte di Rialto Velencében, a Szent Márk Bazilika, Rómában a Castel Sant’Angelo… a Ubisoft egészen az ötödik részéig nem tudott ennyire jelentős történelmi épületeket megjeleníteni.

Maga a játék dinamikusabb, mind a parkour, mind a harcok terén. A környezet jobban kiszolgálja az ugrálást és mászkálást, valamint a rejtőzködést és a lopakodást. A csatákban radikális újításokat láthatunk; most már komplett arzenál van birtokunkban, különböző osztályokra vannak osztva és azokon belül is széles a választék. A henteskéstől kezdve a príma itáliai vívókardokig rengeteg fegyverrel lehet harcolni, sőt, akár buzogánnyal és ellenfeleinktől elszedett lándzsával is ölhetünk.

Boltok sokasága csalogat, ahol gyógyszerektől kezdve a fegyvereket, páncélzatot, sőt, műalkotásokat vásárolhatunk. Az első részhez képest Ezio dúskál a lehetőségekben, karaktere sokkal személyre szabhatóbb, mint Altairé. Nemcsak a temérdek tárgy, fegyver és egyéb kiegészítők miatt, hanem azért is, mert most először lehetett saját otthonunk, egy fejleszthető, bővíthető birtokunk, tele felfedezni való ritkaságokkal és kincsekkel. Az összeesküvéses történet sokkal összetettebb az elsőhöz képest, a pókhálószerű nézet és az átvezető videók izgalmasabbá és színesebbé teszik a sztorit, és a Desmond idővonalon futó cselekményszál ott folytatta, ahol az első rész véget ért. Ezio története, bár a múltban játszódik, sokkalta világmegváltóbbnak érződik, mint a jelen, és ezért is szeretjük; bár minden az Éden almákról szól, Ezio története igazán megdobogtatja szívünket.