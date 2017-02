Elutasították az oroszok Janukovics exelnök őrizetbe vételét

Az orosz főügyészség elutasította Kijevnek azt a kérését, hogy kiadatásig vegye ideiglenesen őrizetbe és tartsa fogva a 2014-es Majdan-tüntetések nyomán Oroszországba menekült Viktor Janukovics volt ukrán elnököt. Az ügyészség politikailag motiváltnak minősítette az ukrán hatóságok kérelmét.

Oroszország megtagadta Viktor Janukovics volt ukrán államfő őrizetbe vételét Forrás: AFP/Sergei Supinsky

Janukovics őrizetbe vétele elutasításának hivatalos indoklása szerint visszautasíthatják a kiadatást, ha az illető "a kérelmező országban faji, vallási, nemzetiségi hovatartozása, illetve politikai nézetei miatt üldöztetésnek vagy veszélynek lenne kitéve."

Janukovics ellen több eljárást indítottak Ukrajnában az után, hogy a parlament 2014. februárjában menesztette. Az államfő akkor már Oroszország felé menekült. A döntés előzményeként a rendfenntartók éles töltényekkel lőttek a tüntetőkre - több mint százan veszítették életüket.

A leváltott államfőt Ukrajnában hatalommal való visszaéléssel és tömeggyilkosságban való részvétellel is vádolják a Majdan-tüntetők lelövetéséért, továbbá az alkotmányos rend erőszakos megdöntésére irányuló cselekményeket is a terhére rónak, sőt hazaárulással is gyanúsítják.