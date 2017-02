Folytatódnak a zavargások a rendőri erőszak miatt

Keddre virradóra harmadik éjjel voltak, immár egyre nagyobb mértékű zavargások Párizs egyik északkeleti elővárosában, Aulnay-sous-Bois-ban, ahol egy rendőr ellen eljárás indult, mert egy utcai igazoltatás közben gumibottal megerőszakolt egy fiatalembert.

A helyi ügyészég tájékoztatása szerint a bántalmazott 22 éves férfinak igazságszolgáltatást követelő több száz családanya békés esti tüntetése után randalírozók több tucat kukát és gépkocsit felgyújtottak. A kisvárosban megerősítették a rendőri készültséget - egyebek között helikopter köröz felette -, és reggel 24 embert előállítottak.

A tüntetők igazságot követelnek Forrás: Citizenside/(c) copyright citizenside.com/Citizenside/Alpha Cit

A zavargások a múlt csütörtökön filmre vett előállítás miatt törtek ki. Az Origo is beszámolt róla, hogy négy rendőr ellen vizsgálat indult: egyet nemi erőszakkal, hármat pedig csoportosan elkövetett szándékos erőszakkal gyanúsítanak.

A fiatalember olyan súlyos anális sérüléseket szenvedett, hogy műtétet kellett végrehajtani rajta. A kórházban kezelték fej- és arcsérüléseit is – számolt be a The Local.

A családja nyugalomra kérte, de a hétfő esti békés menetet követően a randalírozók ezúttal is különböző tárgyakkal dobálták a rendőröket, és gépkocsikat, kukákat gyújtottak fel a többnemzetiségű elővárosban.

megerősítették a rendőri készültséget Forrás: AFP/Francois Guillot

Nem először robbant ki erőszakig fajuló konfliktus egy elsősorban bevándorlók lakta elővárosban helyi fiatalok és igazoltató rendőrök között. A 2005-ben három hétig tartó országos zavargásokat megelőzően Clichy-sous-Bois-ban áramütéstől meghalt két helyi fiatal, mert rendőrök elől bemenekültek egy trafóházba.

Mindeközben a francia rendőrség rendszeresen arra hívja fel a figyelmet, hogy a hátrányos helyzetűek lakta negyedekben „rendőrellenes gyűlölet” uralkodik.