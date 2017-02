Harminc évet kapott a mecsetet felgyújtó amerikai férfi

Harminc évig tartó börtönbüntetésre ítélték azt a férfit, aki tavaly ősszel Floridában felgyújtott egy mecsetet.

Az elkövető, a 32 éves Joseph Schreiber elismerte a bűncselekményt, és nem vitatta a súlyosságát. Írásos nyilatkozatában azt hangoztatta, hogy tettét nem gyűlölet motiválta, hanem aggodalom. Felszólította az amerikai muzulmán közösségeket, hogy "békéljenek meg Amerikával, békéljenek meg Izraellel, és hagyjanak fel a támadásokkal". Schreiber korábban már kétszer volt börtönben lopásért.

Szerinte minden muszlimot terroristaként kéne kezelni

Vádbeszédében Steve Gosnell ügyész hangsúlyozta: a vádlott bevallotta a nyomozóknak, hogy azért gyújtotta fel az Iszlám Központot, mert szerinte "a muszlimok megpróbálnak beférkőzni a kormányunkba", és mert "az iszlám tanításait teljes mértékben jogelleneseknek kellene nyilvánítani". Schreiber még a gyújtogatás előtt az egyik közösségi oldalon azt írta, hogy "az iszlám teljes egészében radikális", és minden muszlimot terroristaként és bűnözőként kellene kezelni.

Az orlandói mészáros is megfordult a mecsetben

Schreiber 2016. szeptember 11-én, a 2001. szeptember 11-i terrortámadások tizenötödik évfordulóján gyújtotta fel a floridai Fort Pierce Iszlám Központját, amelyben mecset is található. A gyújtogatásnak nem volt áldozata, sérülés sem történt. Ha ritkán is, de ebbe a mecsetbe járt Omar Mateen, az orlandói melegbárban elkövetett tömegmészárlás elkövetője is, aki 49 embert ölt meg és 53-at megsebesített.